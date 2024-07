Investito con la sua famiglia: muore commercialista 

I medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita. Ma alla fine si sono arresi. Giovanni Fanni, 47 anni, commercialista cagliaritano, è morto ieri all’ospedale Brotzu: era ricoverato da venerdì notte, dopo che era stato investito da uno scooter elettrico mentre insieme alla sua famiglia (moglie e due figli gemelli, un bambino e una bambina di sei anni) stava attraversando la strada, nel tratto in cui viale Poetto diventa viale Campioni d’Italia. L’uomo è stato colpito dal ciclomotore: probabilmente anche nel tentativo di proteggere il figlio che era accanto a lui, è caduto rovinosamente a terra, battendo la testa. Ferito anche il bambino di sei anni (ricoverato al Brotzu ma fuori pericolo) mentre la moglie e l’altra figlia, sotto choc, hanno assistito impotenti all’incidente.

Il dolore

Le condizioni di Fanni sono sembrate da subito disperate. Accompagnato d’urgenza in ospedale, dopo l’incidente avvenuto venerdì verso le 22, è entrato in coma diventato irreversibile. La moglie e i parenti stretti hanno sperato nel miracolo. Ieri, a fine mattina, la terribile notizia. Il 47enne era un apprezzato commercialista, con un suo studio a San Benedetto. Da giovane anche un trascorso come giocatore di basket. Viveva insieme alla moglie e ai due figli gemelli a La Palma, a poche decine di metri dal punto in cui è avvenuto il tragico incidente.

La ricostruzione

Secondo quanto accertato dagli agenti della Polizia Locale di Cagliari, intervenuti per svolgere i rilievi e per gestire la viabilità dopo l’incidente, Fanni e la famiglia stavano rientrando a casa dopo aver trascorso qualche ora all’aperto. Hanno attraversato la strada sulle strisce, in corrispondenza dell’incrocio con via Tramontana. Forse un’auto si è fermata per farli passare. Uno scooter elettrico invece è arrivato colpendo in pieno il 47enne e in modo lieve il figlio di sei anni. A pochissima distanza la moglie e l’altra figlia che hanno assistito a tutto senza poter fare niente. L’impatto non sembra essere stato violentissimo, ma Fanni è caduto a terra battendo la testa sull’asfalto. Questo potrebbe aver causato il trauma cranico che ha purtroppo portato alla morte dell’uomo. Sarebbe questa la prima ricostruzione di quanto successo, da accertare con le testimonianze e ulteriori analisi tecniche anche per capire a che velocità viaggiasse lo scooter.

L’accusa

Inevitabilmente il conducente dello scooter, un 35enne cagliaritano (sotto choc e disperato per quanto accaduto), è indagato per omicidio stradale. Negativi i test sull’uso di alcol o altre sostanze. I poliziotti della Municipale hanno messo sotto sequestro lo scooter, come disposto dal pm Gilberto Ganassi.

