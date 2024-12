Investiti sulle strisce pedonali: coniugi ancora in gravi condizioni 

Sono sempre gravi le condizioni dei due anziani, marito e moglie, investiti alla vigilia di Natale in via Po mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. Lui, 80 anni, e lei, 78, sono ricoverati al Brotzu: i medici, vista l’età, non hanno ancora sciolto la prognosi.

La dinamica

Su quanto accaduto nel primo pomeriggio del 24 dicembre sono in corso tutti gli accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale. Secondo una prima ricostruzione, i coniugi hanno attraversato il tratto di via Po sulle strisce pedonali dopo la rotatoria di viale Sant’Avendrace, in direzione via Santa Gilla. Una Bmw è arrivata proprio da piazza Sant’Avendrace, travolgendo i due anziani. L’ottantenne ha battuto la testa sul parabrezza, finendo poi a terra. La moglie, dopo l’impatto, è caduta rovinosamente riportando diverse ferite e una sospetta frattura al bacino. Immediato l’intervento del personale del 118 per il trasporto, in codice rosso, in ospedale. Sembra che il conducente dell’auto sia rimasto accecato dal sole. Non stava viaggiando ad alta velocità perché la vettura si è fermata praticamente in corrispondenza delle strisce pedonali.

La preoccupazione

I medici ieri sera, dopo due giorni di ricovero e accertamenti continui, non hanno ancora sciolto la prognosi: vista l’età dei due coniugi e le ferite riportate, preferiscono essere prudenti e valutare al meglio le condizioni degli anziani. Ancora una volta però si registra un grave investimento di pedoni in città sempre a causa della distrazione di chi è alla guida di un’auto. (m. v.)

