Investiti sulle strisce: gravi padre e figlio 

Grave incidente ieri notte verso le 22: uno scooter ha investito e travolto due pedoni che stavano attraversando la strada in viale Poetto-viale Campioni d’Italia, all’altezza dell’incrocio con via Tramontana, mentre altri due sono riusciti a schivare il mezzo per pochissimo. L’impatto è stato tremendo. Un uomo di circa 40 anni e il figlio di sei hanno riportato lesioni molto serie: illesi la moglie e un altro minorenne. Immediati i soccorsi. I due feriti sono stati accompagnati d’urgenza in ospedale al Brotzu. Dalle prime informazioni, il papà è stato ricoverato in stato di coma per un brutto trauma cranico. Codice rosso anche per il bambino che non sarebbe in pericolo di vita.

Lo schianto

Cosa sia accaduto dovrà essere accertato dai rilievi svolti dagli agenti della Polizia Locale e andati avanti per diverse ore. Secondo una primissima ricostruzione, il conducente di uno scooter elettrico diretto dal Poetto verso Cagliari è arrivato all’altezza dell’attraversamento pedonale all’incrocio con via Tramontana, nel punto in cui viale Poetto prende il nome di viale Campioni d’Italia. Non ha visto la famiglia che attraversava la strada. Due persone, madre e figlio, sono riuscite a evitare il mezzo. Il papà con l’altro bambino di sei anni, no. Uno scontro tremendo. Mentre il figlio è rimasto cosciente, il padre nello schianto ha battuto violentemente la testa, riportando un gravissimo trauma. Sono arrivate diverse ambulanze. Due sono partite, sirene spiegate, verso il Brotzu. I medici in piena notte stavano ancora valutando le condizioni del bambino che sembrerebbe non aver riportato lesioni particolarmente gravi. Mentre per il papà, un uomo sui 40 anni, la situazione sembrava essere critica. È in coma: oggi si potrà avere un quadro più preciso delle sue condizioni.

Il sequestro

Sotto choc il conducente dello scooter: l’uomo è stato sottoposto a tutti gli esami mentre il mezzo elettrico è stato sequestrato dagli agenti della Municipale. Sono state raccolte alcune testimonianze che saranno importanti nella precisa ricostruzione della dinamica: in particolare quelle della moglie dell’uomo gravemente ferito. Dalle prime informazioni, la famiglia sembra stesse attraversando sulle strisce pedonali. Inevitabili le conseguenze al traffico: si sono formate lunghe file d’auto in direzione Cagliari, con il personale delle pattuglie della Polizia Locale impegnato anche nella gestione della viabilità.

RIPRODUZIONE RISERVATA