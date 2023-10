Investiti sulle strisce: due feriti gravi 

Investiti mentre attraversavano la strada, quasi certamente sulle strisce pedonali in due distinti incidenti, due uomini, uno di 63 anni e uno di 85, sono stati accompagnati dal 118 in ospedale al Brotzu: sono ricoverati e le loro condizioni sono gravi. Soprattutto quelle del più giovane, trasferito in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Su quanto accaduto ieri mattina in viale San Bartolomeo e nel pomeriggio in via Italia, a Pirri, sono al lavoro gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Locale.

Verso Calamosca

Il primo grave incidente è avvenuto ieri verso le 10,30. Un’auto (alla guida un 80enne) diretta verso viale Calamosca, subito dopo la rotatoria con via Borgo Sant’Elia, ha travolto un pedone che attraversava la strada. Dai primi accertamenti sembra fosse sulle strisce. Dopo l’impatto con la vettura, il 63enne è caduto rovinosamente a terra riportando diverse ferite e lesioni. Immediato l’intervento dell’ambulanza del 118: l’uomo è stato accompagnato in ospedale con assegnato un codice rosso. I medici del Brotzu hanno svolto gli accertamenti, mantenendo la prognosi riservata: poi il trasferimento in Rianimazione. I rilievi sono stati effettuati dai poliziotti della Municipale che stabiliranno la dinamica ed eventuali responsabilità.

Via Italia

Verso le 16,45 il secondo investimento a Pirri. Un 26enne alla guida di un’auto, diretta verso Monserrato, ha travolto un uomo che stava attraversando la strada in via Italia, all’altezza dell’incrocio con viale Roberto Pisano. La persona investita, un anziano di 85 anni, ha riportato diverse ferite e lesioni. I soccorritori del 118, avvisati da chi ha assistito all’incidente, sono arrivati subito: il ferito è stato accompagnato in ambulanza al Brotzu e vista la gravità delle lesioni e l’età, gli è stato assegnato un codice rosso. Non è in pericolo di vita e gli sono stati assegnati 30 giorni di prognosi. Le pattuglie della Municipale hanno raggiunto la zona dove è avvenuto l’incidente, proprio davanti al distributore di carburante che si trova dopo l’incrocio, e gli agenti hanno effettuato i rilievi. Da accertare il punto esatto in cui è avvenuto l’investimento ed eventualmente se qualcuno, il conducente dell’auto o l’anziano, non abbia rispettato le indicazioni del semaforo.

I video

Per chiarire la dinamica si cercano anche le immagini riprese dalle telecamere presenti nella zona, esattamente come avvenuto anche per l’investimento in viale San Bartolomeo. Inevitabili i disagi al traffico: durante i rilievi si sono formate lunghe file d’auto soprattutto in direzione Monserrato, con due corsie di via Italia (una per senso di marcia) in parte chiuse per consentire agli agenti di svolgere il loro lavoro. (m. v.)

