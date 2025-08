Investiti da un’auto, muoiono tre ciclisti Nel 2025 già 130 lutti 

Bari. Tre bici accartocciate sull’asfalto e un’auto ferma contro il guard rail, il parabrezza sfondato dall’impatto che ha falciato le vite di tre ciclisti. Come ogni domenica erano usciti in gruppo, sono morti insieme attorno alle 8,30 al chilometro 62 della provinciale 231, vicino a Terlizzi. Sandro Abruzzese, 30 anni, il cinquantenne Vincenzo Mantovani e il settantenne Antonio Porro, tutti di Andria, oltre che dall’amore per la bici erano uniti dall’impegno come donatori di sangue. Una Lancia Delta guidata da un 30enne li ha centrati in pieno uccidendoli. Altre due persone che con loro pedalavano in direzione di Bari si sono salvate. L’uomo che li ha investiti, anche lui rimasto ferito e ricoverato in codice rosso al policlinico di Bari, è indagato dalla procura di Trani per omicidio stradale plurimo. È stato lui a chiamare i soccorsi. La sua iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto per tutte le procedure necessarie ad accertare la dinamica dell'incidente, su cui indagano i carabinieri. Secondo i conteggi di Asaps, l’associazione sostenitori e amici della polizia stradale, sale così a 130 il numero dei ciclisti deceduti dall’inizio dell’anno sulle strade italiane.

E ieri, tra Gorizia e Farra d’Isonzo, una 32enne è morta carbonizzata dopo che la sua auto si è scontrata con un'altra vettura. Feriti anche la figlia di 8 anni, il marito e altre due persone. Una coppia, invece, è morta sabato sera a San Ferdinando, nel Reggino: l’auto di Silvia Fiumara e Pasquale Papasidero, 50enni di Rosarno, ha impattato contro un’altra vettura.

RIPRODUZIONE RISERVATA