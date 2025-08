Investiti 41,8 milioni sulle borse di studio (ma c’entra il Pnrr)  

C’è almeno una buona notizia per le centinaia di giovani sardi che sotto l’ombrellone già iniziano a programmare il prossimo anno accademico.

E riguarda le borse di studio, che nel 2024/25 hanno raggiunto il record storico: ne hanno infatti beneficato 7.764 studenti (di cui 4.853 fuori sede) sui 9.642 che avevano fatto richiesta. Un dato importante, perché garantisce anche a chi non ha grandi possibilità economiche di frequentare l’università. Nel rapporto Mete 2025 si spiega anche come si sia arrivati a simili numeri: determinante è stato «l’innalzamento delle soglie ISEE e ISPE per accedere ai sussidi, che dal 2016 al 2024/25 sono passate da 20.000 e 50.000 euro a 27.726,79 e 60.275,66 euro» permettendo così «di allargare la platea dei beneficiari».

Allo stesso tempo si è registrato un boom di risorse: l’Ersu – sempre stando al rapporto Mete – ha visto crescere i fondi disponibili sino a 41,8 milioni di euro. Ma non è tutto oro ciò che luccica: nel dossier viene sottolineata «la vulnerabilità dell’attuale modello», visto che parte dei contributi dell’ultimo anno – 22% – deriva da risorse temporanee come il Pnrr; sicché – è l’avvertimento - «senza nuove forme stabili di copertura finanziaria, il sistema rischia forti contraccolpi, specie per gli studenti economicamente più fragili».

