Investita una 83enne: morta dopo il coma 

È morta dopo tre giorni di agonia, ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari, dove era stata ricoverata mercoledì mattina dopo essere stata travolta da un’auto in retromarcia. Maria Rosaria Adriotti, 83 anni compiuti l’8 luglio, è deceduta lunedì notte per gli effetti devastanti di un trauma cranico con ematoma. Dopo aver rilevato l’incidente, identificando il conducente del veicolo, ieri gli agenti della Polizia locale hanno informato la Procura, che ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.

La tragedia

L’incidente è avvenuto il 28 luglio scorso, poco dopo le 10 del mattino, all’incrocio tra via della Resistenza e via Fratelli Cervi. Per cause ancora da accertare, una Fiat Punto guidata da un trentenne di Sestu ha colpito la donna che camminava lungo la strada. Stando ad una prima e sommaria ricostruzione, pare che il giovane avesse già superato il punto dove si trovava l’83enne, ma poi avrebbe improvvisamente effettuato una retromarcia, forse con l’idea di aver sbagliato strada. Maria Rosaria Adriotti è stata così investita, finendo sull’asfalto e battendo la testa.

I soccorsi

La chiamata alla centrale operativa del 118 è stata immediata ed è giunta un’ambulanza medicalizzata, che ha fornito i primi soccorsi. Le situazione è però apparsa subito grave ed è stato disposto il trasferimento in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu. I medici hanno diagnosticato un trauma cranico grave con emorragia ed esteso ematoma, disponendo il ricovero nel reparto di Rianimazione e tenendo la prognosi riservata.

Il decesso

Per tre giorni l’83enne ha lottato tra la vita e la morte, in coma, poi il suo corpo si è arreso. A seguito del decesso, gli agenti della Polizia locale – coordinato dal maggiore Giorgio Desogus – hanno informato la sostituta procuratrice di turno, la pm Rossella Spano, che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente trentenne, difeso dall’avvocato Salvatore Casula. Già mercoledì scorso il veicolo era stato sequestrato e ora sarà sottoposto a consulenza. Gli accertamenti avrebbero escluso il coinvolgimento di altri veicoli o problemi di visibilità nell’incrocio. Il giovane che era al volante della Fiat Punto, dopo l’incidente, si è fermato a prestare i primi soccorsi all’anziana e ha atteso l’arrivo dell’ambulanza e della Polizia locale. Tra le ipotesi vagliate dagli investigatori ci sono una manovra azzardata, ma non si esclude che il pedone si trovasse nel cosiddetto “angolo cieco”, un punto non visibile negli specchietti retrovisori.

