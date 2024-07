Investita sulle strisce pedonali, ferite lievi per una pensionata 

Una donna di 69 anni è rimasta ferita fortunatamente non in maniera grave, giovedì, travolta mentre attraversava sulle strisce pedonali in via La Marmora. Erano le 16.30 quando la donna si apprestava a attraversare all’altezza della stazione ed è sopraggiunta l’auto condotta da un medico in pensione di 89 anni che non si è accorto del pedone.

Fortunatamente il mezzo condotto dall’uomo andava a velocità moderata, e l’impatto non è stato violento. Per la 69 enne, rovinata a terra, solo alcune escoriazioni, ma è stato necessario l’intervento dell’ambulanza che l’ha condotta in ospedale. Sul posto la polizia locale che ha sanzionato l’autista.

