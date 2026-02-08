Investita sulle strisce: grave un’anziana Altri due pedoni feriti 

È stata portata d’urgenza all’ospedale Brotzu dopo essere stata travolta sulle strisce in via Scano. Una pensionata di circa 80 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo essere rimasta vittima di un’incidente avvenuto ieri sera, verso le 18, proprio davanti alla chiesa dei Santi Martiri Giorgio e Caterina. All’arrivo delle ambulanze del 118 la donna era vigile, ma i soccorritori hanno poi riscontrato possibili fratture agli arti inferiori e al bacino. Un quadro che, vista anche l’età, ha convinto il medico a far scattare il codice rosso. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente, ma non è escluso che l’asfalto bagnato possa aver fatto slittare il veicolo che poi ha travolto l’anziana. Il conducente si è subito fermato e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi.

Altri due pedoni, in precedenza, erano rimasti lievemente feriti dopo essere stati travolti da un’auto senza controllo in via Dante, nei pressi di piazza Repubblica. Stando ad una prima e sommaria ricostruzione, eseguita dalla Polizia Locale, il veicolo si sarebbe mosso senza conducente a causa della pendenza, probabilmente per un mal funzionamento del freno a mano. Una volta arrivato nei pressi di via Dante, l’auto avrebbe investito i due passanti che sono caduti a terra. Un terzo pedone sarebbe riuscito a schivare all’ultimo istante l’utilitaria che poi sè è fermata nei pressi dell’aiuola. Immediati sono arrivati i soccorsi per i due contusi. Le ambulanze hanno assistito i feriti che sono stati trasportati al pronto soccorso: uno con un codice giallo e l’altro con un codice verde. (fr.pi.)

