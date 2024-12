Investita sulle strisce: grave una 35enne 

Il conducente di un’auto ha visto la donna all’ultimo istante e ha cercato di evitarla, senza riuscirci. Ennesimo investimento di un pedone, ieri sera in viale Sant’Avendrace: una 35enne, dopo l’impatto, è finita a terra. Il giovane che era alla guida ha subito chiamato i soccorsi. La donna era cosciente ma ha battuto la testa e ha riportato altri traumi. Il personale del 118 l’ha accompagnata d’urgenza al Brotzu con assegnato un codice rosso. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi

Quanto accaduto attorno alle 19,30 a Sant’Avendrace, nel tratto di strada davanti alla Grotta della Vipera, deve essere accertato dagli agenti della Polizia locale, intervenuto subito dopo l’incidente. L’impatto, secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere avvenuto sulle strisce pedonali. Il conducente dell’auto si sarebbe accorto della donna all’ultimo, provando a sterzare. Manovra inutile. La 35enne dopo l’impatto è caduta sull’asfalto e il giovane ha subito chiamato il 118. Non ha mai perso conoscenza ma avrebbe battuto la testa, riportando un trauma cranico e altre ferite. Una volta arrivata in ospedale è stata sottoposta a diversi accertamenti per valutare la gravità delle lesioni riportate. Oggi il quadro clinico sarà più chiaro e i medici potrebbero sciogliere la prognosi.

Codice e corteo

Ovviamente sono stati effettuati tutti i controlli sul conducente per valutare le eventuali conseguenze se dovesse essere accertato che l’investimento è avvenuto proprio sulle strisce pedonali. Da capire poi quali potrebbero essere i provvedimenti anche in conseguenze dell’entrata in vigore delle nuove norme del codice della strada. L’incidente avvenuto ieri richiama alla mente la recente manifestazione organizzata dagli studenti del liceo Alberti in viale Colombo. In circa duemila – coinvolgendo i ragazzi di numerose altre scuole della città – hanno fatto sentire la loro voce dopo la tragedia avvenuta tre settimane prima, con la loro compagna Beatrice Loi (17 anni) investita e uccisa proprio mentre andava a scuola. Il loro appello è stato chiaro: più sicurezza. Ma a rischio, come dimostrano quasi quotidianamente le cronache, non ci sono solo gli studenti. Gli investimenti di pedone sono sempre troppo numerosi. Le cause principali sono da ricercare nella distrazione di chi è alla guida, nell’alta velocità e nel mancato rispetto della segnaletica e dei limiti. Anche se gli stessi pedoni dovrebbero essere i più attenti e attraversare solo quando le auto si fermano. Anche se si è sulle strisce pedonali: perché in caso di impatto le conseguenze possono essere tragiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA