Investita sul ponte da uno scooter: è grave 

Un incidente terribile nel cuore della notte sul ponte intitolato a Emanuela Loi che scavalca la statale 554, in territorio di Monserrato. Erano le tre: Silvana Marcis, 52 anni, cagliaritana, è stata travolta da uno scooter ed è volata sull’asfalto. Ora è in ospedale in prognosi riservata. Alla guida del mezzo un ragazzo di 16 anni, privo di patente. I documenti della moto sono invece risultati in regola. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e attribuire le eventuali responsabilità. Sulla vicenda i carabinieri della stazione di Monserrato hanno già inviato una prima informativa alla Procura dei minorenni.

L’impatto

L’incidente si è verificato qualche minuto prima delle tre del mattino. La donna residente nella zona, probabilmente stava rientrando a casa quando è stata travolta dallo scooter, un Honda SH125, alla cui guida era il sedicenne residente a Monserrato. Non ha mai conseguito la patente. L’impatto è stato molto violento, la donna è caduta pesantemente sull’asfalto. L’allarme è stato immediato: è giunta un’ambulanza del 118 assieme a una pattuglia di carabinieri della stazione di Monserrato, che da alcune ore era impegnata in un servizio di prevenzione nel centro abitato.

I soccorsi

Marcis, subito soccorsa dai sanitari, è stata trasportata con codice rosso all’ospedale “Brotzu” di Cagliari: dopo i primi accertamenti, è stata ricoverata con prognosi riservata per ferite al capo e in diverse altre parti del corpo. I rilievi di legge sono stati eseguiti dagli stessi carabinieri di Monserrato, che hanno fatto una prima ricostruzione della dinamica dell’accaduto: da verificare ancora le eventuali responsabilità. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi. I militari stanno anche cercando di risalire a eventuali testimonianze, che potrebbero tornare utili per gli accertamenti. Il conducente della Honda, che ha riportato solo qualche contusione, è stato denunciato per guida senza patente.

Statale pericolosa

Appena 24 ore prima un’altra persona era rimasta ferita dopo che l’auto condotta da un conoscente era volata fuori strada sempre sulla 554: sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Quartu e di Selargius, che hanno effettuato i rilievi di legge dopo che gli occupanti del mezzo erano stati accompagnati in ospedale per gli accertamenti del caso. E qualche ora prima la stessa strada statale era stata teatro di un altro incidente che ha coinvolto due auto all’altezza di uno svincolo. Due i feriti, per fortuna non gravi.

