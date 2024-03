Investita sul marciapede 

Falciata da un’auto che a forte velocità ha percorso in contromano un lungo tratto di strada. Come una scheggia impazzita una Fiat 600 dopo la folle corsa è salita sul marciapiede fino a travolgere una donna che passeggiava in via della Marina, all’ingresso di Sorso, prima di schiantarsi contro un palo della illuminazione pubblica. Il terribile incidente è successo poco prima delle 17, a pochi passi dal supermercato Eurospin. Njcolette Satta, 45 anni, maestra delle scuole elementari e originaria di Sennori, è finita sotto la Fiat 600 guidata da un uomo di 78 anni residente in paese. La donna è ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Sassari. Nel violento impatto ha riportato un grave trauma cranico, toracico e addominale, oltre ad una frattura della gamba. Grave anche il pensionato che ha perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa di un malore.

La dinamica

I testimoni raccontano che l’automobilista improvvisamente ha invaso la corsia opposta e il marciapiede dove in quel momento stava passeggiando Njcolette Satta in compagnia di un’amica, rimasta miracolosamente illesa. L’auto si è ribaltata terminando la sua corsa contro un lampione, accartocciandosi contro un muro di cinta che separa via della Marina da via Ponente. La donna è rimasta sotto la macchina, per liberarla sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Sassari. Le condizioni della 45enne sono apparse subito critiche. È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Areus per trasferirla in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata. Per le gravi ferite riportate, la donna è ricoverata in prognosi riservata e in pericolo di vita. Il conducente dell’utilitaria ha riportato un trauma toracico, una volta stabilizzato è stato trasportato con l’ambulanza del 118 al pronto soccorso.

Scontro

Sul posto anche la Polizia locale di Sorso per la viabilità e la radiomobile dei carabinieri di Porto Torres, intervenuti per la seconda volta in via Marina, a poche ore da un altro grave incidente. Venerdì in tarda serata uno scontro frontale tra due auto con un bilancio di tre feriti, tutti giovani. La più grave una ragazza di 25 anni che ha riportato un trauma cranico.

I militari nel frattempo, su disposizione della Procura, hanno messo sotto sequestro la Fiat 600.

