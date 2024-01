Investita mentre attraversa sulle strisce 

Nuovo incidente stradale nell’abitato di Selargius: un’auto ha investito un’infermiera di 61 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto in via Gallus. La donna è stata soccorsa e accompagnata al Policlinico di Monserrato da un’ambulanza del 118. La 61enne ha riportato varie lesioni, ma non è mai stata in pericolo di vita.

L’allarme lo ha lanciato la stessa conducente dell’auto che ha investito l’infermiera: si tratta di una cagliaritana di 47 anni che è subito sceso dalla vettura e alla donna ferita ha prestato i primi soccorsi, aiutata anche da un passante. Nessuno, invece, ha pensato di allertare le forze dell’ordine che in via Gallus non hanno potuto fare i rilievi del caso. Tuttavia i carabinieri, informati dell'accaduto in una fase successiva, si sono messi al lavoro e hanno avviato gli accertamenti necessari a ricostruire quanto accaduto, soprattutto per verificare eventuali responsabilità. Sulla vicenda gli stessi militari dell’Arma hanno poi girato un rapporto alla Procura della Repubblica.

L’altro giorno, sempre a Selargius, si è verificato un altro incidente in via Roma, dove un’auto si è ribaltata. Nessuno degli occupanti è rimasto ferito, ma le cause sono in via di accertamento. Anche in questo caso sono al lavoro i carabinieri della stazione locale. ( ant. ser. )

