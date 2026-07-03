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San Sperate.
04 luglio 2026 alle 00:36

Investita in centro da un’autocisterna, ciclista ricoverata  

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Grave incidente a San Sperate, dove nella mattinata di ieri un pedone è stato investito da un camion cisterna per il trasporto di carburanti. L'incidente, avvenuto intorno alle 09, 30 all'altezza del semaforo di via Cagliari, ha coinvolto una donna che, secondo i primi accertamenti, stava attraversando la via principale a piedi trasportando la sua bici, in corrispondenza delle strisce pedonali, quando è stata urtata dal mezzo.

L'autista del camion, probabilmente a causa di un angolo cieco, non si sarebbe accorto del pedone, travolgendolo. Tempestivo l'intervento degli operatori del 118, arrivati a bordo di un'ambulanza, e del personale dell'elisoccorso. Sul posto, anche i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine che hanno effettuato i primi rilievi. La donna è stata trasportata in codice giallo all'Ospedale Brotzu di Cagliari.

Avrebbe riportato gravi ferite alle gambe ma non sarebbe in pericolo di vita. L’accaduto, l'ennesimo a danno di un pedone nelle vie del paese, riaccende le polemiche riguardo il traffico pesante nel centro abitato. «L’incidente di ieri conferma una criticità di cui siamo consapevoli, ovvero l'incompatibilità del transito di mezzi pesanti nel centro di San Sperate con la sicurezza di residenti, pedoni e ciclisti. Per questo, il Comune avvierà un tavolo tecnico con Città Metropolitana, Regione e categorie del trasporto per definire percorsi alternativi. La sicurezza stradale è una nostra priorità», ha dichiarato la vicesindaca e assessora alla viabilità Germana Cocco.

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