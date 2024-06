Investita e uccisa davanti all’asilo nido 

BRESCIA. Il filo della speranza si è spezzato poco dopo l'arrivo in Pronto soccorso all’ospedale di Brescia. Sofia, la bambina di un anno e mezzo investita mentre era con la nonna fuori dall'asilo nido, è morta subito dopo il ricovero.

L’errore

L’incidente è stato questione di una frazione di secondo. Una manovra a velocità molto ridotta in un parcheggio: forse il sole ha abbagliato la guidatrice, forse ha commesso un errore cambiando marcia. Attorno alle 16 nel parcheggio privato della Little England, scuola privata che ospita nido, materna, elementari e medie, la nonna di un bambino di prima elementare si stava spostando dal posto auto quando ha investito la bimba. Immediati i soccorsi, i medici hanno rianimato sul posto la bimba andata in arresto cardiaco. Poi il trasporto al Pronto soccorso pediatrico degli Spedali civili, dove però la piccola non è sopravvissuta.

«Mia moglie urlava»

Sotto choc e con alcune sospette fratture la nonna, ricoverata anche lei. L’investimento è avvenuto nell’orario di uscita dei bambini, alcuni dei quali spettatori dell’incidente. «È una tragedia assurda», dicevano ieri i responsabili della scuola mentre la polizia locale effettuava i rilievi. «Mia moglie gridava, era sotto choc. Sono arrivato e ho visto la bambina a terra - racconta il marito della donna che ha investito la bimba – È un dramma enorme. Non so nulla sulla dinamica, vedremo le telecamere e leggeremo i verbali delle forze dell'ordine ma quello che conta è quanto accaduto. Ed è una tragedia».

Weekend tragico

La morte di Sofia arriva dopo un fine settimana tragico sulle strade bresciane. Venerdì era deceduto un motociclista il giorno prima di compiere 26 anni, sabato a perdere la vita era stato un diciassettenne anche lui in moto, finito contro un muro mentre trasportava un amico quindicenne.

