Investita e trascinata per 300 metri 

Milano . Investita e trascinata per oltre 300 metri da un’auto guidata da un 21enne ubriaco. A bloccarlo è stata una volante della polizia che ha notato i piedi sbucare da sotto la vettura. Vittima dell’incidente una 24enne che si trova ricoverata all’ospedale Niguarda in gravi condizioni mentre il 21enne, risultato positivo all’alcoltest, è stato denunciato a piede libero. È accaduto alle 22, in piazza Bausan, alle spalle del Politecnico, dove alla sera i ragazzi si sparpagliano tra i tanti locali nelle viuzze del quartiere Bovisa. La giovane e una sua amica sono state investite mentre attraversavano la strada sulle strisce (la seconda ha riportato solo lievi contusioni) e solo grazie alla prontezza di spirito di due agenti della Volante, la 24enne è arrivata viva in ospedale. E sempre loro hanno messo in sicurezza l’investitore, che stava per essere aggredito dai passanti e dagli amici inferociti della ragazza, che lo inseguivano e sono arrivati poco dopo.

