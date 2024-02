Investita di notte, nessun colpevole 

Il furgone viaggiava rispettando tutte le norme prudenziali previste dal Codice della Strada, senza oltrepassare con le ruote la striscia che delimita la banchina. Nessuna responsabilità dunque per il conducente che la notte del 26 giugno 2022 investì e uccise Mihaela Nuta Stan, la badante rumena di 49 anni che stava camminando sul ciglio della statale 387 che collega Monserrato con Dolianova. Il Tribunale ha accolto la ricostruzione della difesa di Sandro Rosa, 56 anni, assolvendolo dall’accusa di omicidio stradale.

Le consulenze

Dopo l’incidente il pubblico ministero Giangiacomo Pilia aveva chiesto al consulente Francesco Marongiu, ex direttore della Motorizzazione Civile, di ricostruire la dinamica e poi aveva chiesto il rinvio a giudizio del conducente di Dolianova, ipotizzando che il Fiat Ducato che l’uomo guidava avesse le ruote sulla striscia che delimita il lato destro della strada. Una posizione contestata dai difensori del 56enne, Gianfranco Trullu e Doriana Perra, che si sono affidati all’esperto Stefano Ferrigno. Le conclusioni dell’accusa erano che ci fosse stata una responsabilità dell’imputato in concorso con la vittima, quelle della difesa erano che il conducente non avesse alcuna responsabilità e che il mezzo marciasse a velocità regolare senza toccare con le ruote la striscia.

Il processo

Il processo si è celebrato con il rito abbreviato davanti al giudice del Tribunale, Giorgio Altieri, con la famiglia della vittima che si è costituita in giudizio con l’avvocato Carlo Salvatore Usai. La pubblica accusa, tenendo fede a quanto ipotizzato della propria consulenza, ha chiesto la condanna a otto mesi per Sandro Rosa, ritenendo che comunque avesse una corresponsabilità. Alla fine, però, la sentenza ha dato ragione all’esperto della difesa, accertando che il conducente del furgone non abbia avuto alcuna colpa: impossibile, per lui, prevenire a quell’ora e con il buio la presenza del pedone in quel punto, visto che il suo veicolo si trovava correttamente all’interno della corsia di marcia.

La vittima

Mihaela Nuta Stan quella domenica notte stava tornando a piedi a casa quando è stata sfiorata dal furgone che l’ha colpita al capo con lo specchietto: inutili i soccorsi. Era in Sardegna dal 2011, prestando la sua opera di badante in diverse famiglie per poi inviare i soldi guadagnati a casa in Romania.

