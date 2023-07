Investita davanti a scuola 

Ha riportato fortunatamente ferite non gravi ed è stata accompagnata al Brotzu la ragazzina di 15 anni investita ieri mattina in via Cornalias da una Panda, sulle strisce pedonali rialzate davanti all’istituto tecnico De Sanctis. Il personale del 118 le ha assegnato un codice giallo per i traumi subiti nell’impatto con la vettura.

Sul posto gli agenti della Polizia Locale che hanno svolto i rilievi e raccolto le testimonianze, compresa quella della conducente della vettura che si è subito fermata dopo quanto accaduto.

