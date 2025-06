Investita dall’acqua bollente, giovane donna ustionata 

Grave incidente domestico ieri mattina in una villetta del borgo turistico di Pittulongu, a Olbia. Una donna di 30 anni, per ragioni in via di accertamento, è stata investita da un consistente quantitativo di acqua bollente, che l’ha raggiunta all’addome e all’inguine. Stando ai primi accertamenti l’incidente si è verificato mentre la donna si trovava nella cucina di casa. Non è chiaro se l’infortunio domestico sia avvenuto in presenza di altre persone. La donna ha chiesto aiuto e sul posto sono arrivati il personale della Protezione Civile e un ambulanza del 118. I medici hanno subito chiesto l’intervento di un elicottero di Areus. L’equipaggio ha preso in carico la paziente e, viste le condizioni, è stato deciso il trasferimento nel reparto ustionati dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le prime verifiche sulle condizioni della donna confermano ustioni di una certa gravità su diverse parti del corpo. La sfortunata protagonista dell’episodio avvenuto a Pittulongu è stata sottoposta a tutte gli accertamenti del caso e comunque si è reso necessario il ricovero. L’incidente sarebbe avvenuto mentre la donna stava utilizzando una pentola, ma non è chiaro se ci stato il cattivo funzionamento di un disposivo nella cucina della villetta.

RIPRODUZIONE RISERVATA