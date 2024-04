Investita da una 500: una 50enne in ospedale 

Travolta da un’auto mentre attraversava la strada, una cinquantenne ha riportato diverse ferite ed è stata accompagnata d’urgenza in ospedale: i soccorritori del 118 le hanno assegnato un codice rosso ma per fortuna le sue condizioni, dopo i controlli da parte dei medici del Brotzu, non sarebbero gravi.

Su quanto accaduto ieri mattina in via Petrarca sono in corso gli accertamenti degli agenti della Polizia Locale. Alla guida dell’auto, una Fiat 500, c’era un ottantenne: l’anziano, dopo l’impatto, si è subito fermato. Immediata la segnalazione dell’incidente ai soccorritori e alla Municipale. Secondo i primi accertamenti, l’incidente sarebbe avvenuto distante dalle strisce pedonali. Subito dopo l’investimento, la donna sembrava aver subito ferite gravi per un trauma alla testa: era però sempre cosciente e alla fine i primi esami svolti al Brotzu avrebbero escluso conseguenze particolarmente gravi. (m. v.)

