Investire sugli oratori: le prime indicazioni del nuovo vescovo 

«Non chiamatemi monsignore o eccellenza, ma padre Roberto o don Roberto»: è questa una delle prime indicazioni “interne” che arriva dal vescovo Roberto Fornaciari. Il pastore della comunità gallurese, a poche settimane dall’insediamento, ha iniziato a dare la sua impronta alla “gestione” della diocesi. Le parole d’ordine (che a quanto pare hanno già spiazzato alcuni parroci) sono quelle di sobrietà, umiltà, apertura alle persone e liquidazione di inutili salamelecchi e formalismi.

Fornaciari sta dettando la nuova linea attraverso comunicazioni ufficiali interne o indicazioni informali. Il nuovo vescovo sembra avere investito di un ruolo importante il vicario, don Andrea Raffatellu, che tiene i contatti diretti con i sacerdoti. Fornaciari ha fatto sapere che inizierà a breve una serie di visite in tutte le parrocchie. A quanto pare ai sacerdoti sono arrivati precisi segnali anche su questioni pratiche, ad esempio i progetti per futuri investimenti. Più che alla realizzazione di nuove chiese, chiede attenzione sulle strutture destinate alla pastorale giovanile, come gli oratori. Si parla di un centro da costruire nel quartiere San Nicola a Olbia, progetto che ha già la “benedizione” del nuovo vescovo. Fornaciari avrebbe chiesto anche sobrietà nell’utilizzo dei social e degli strumenti di comunicazione interna. Altra questione che potrebbe essere affrontata presto e vedere Fornaciari in un ruolo di primissimo piano è il futuro assetto della diocesi di Ozieri. Da molto tempo di parla di una fusione con Tempio o comunque della istituzione di una diocesi unica e l’ex priore di Camaldoli potrebbe essere il protagonista di questa nuova fase.

