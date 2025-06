«Investire nella prevenzione per ridurre il rischio di morte» 

Gli aneurismi rappresentano una dilatazione patologica della parete di un’arteria, generalmente causata da un indebolimento strutturale progressivo. A causa di questa dilatazione, dovuta a un’anomala perdita o all'assenza della tonaca muscolare (uno dei tre strati dell’arteria), la parete dell’arteria risulta più fragile e debole e, pertanto, vi è il rischio di rottura dell’aneurisma. Questi possono insorgere in diversi distretti del corpo, ma i più pericolosi sono quelli cerebrali e dell’aorta, dove la loro rottura può risultare fatale. Ad esempio, la rottura di un aneurisma cerebrale può portare a un ictus emorragico e a gravi conseguenze.

«A livello globale», sottolinea il dottor Luca Saba, professore di radiologia all’Università di Cagliari, «si stima che circa il 3% della popolazione abbia un aneurisma cerebrale non rotto, con una maggiore prevalenza tra i 40 e i 60 anni. Per gli aneurismi dell’aorta addominale, la prevalenza nella popolazione generale varia tra il 2 e il 4%, con un’incidenza crescente nei paesi occidentali, spesso legata a fumo, ipertensione, predisposizione genetica e all’avanzare dell’età».

«Molti aneurismi rimangono indolenti ma una quota si può rompere ponendo a rischio la sopravvivenza», prosegue Saba: «Il rischio di rottura dipende da vari fattori: dimensioni, sede, pressione arteriosa e dal genere del paziente. Le donne, pur avendo una prevalenza leggermente inferiore di aneurismi dell’aorta rispetto agli uomini, mostrano un rischio di rottura più elevato, soprattutto per gli aneurismi cerebrali. Le differenze ormonali, il collagene vascolare e fattori genetici sembrano giocare un ruolo chiave in tal senso».

«La maggior parte degli aneurismi è asintomatica fino al momento della rottura», evidenzia lo specialista, «che può causare emorragie interne devastanti e per alcuni di questi, quelli localizzati a livello di aorta addominale, si può effettuare un’operazione con successo grazie al fatto che l’aorta è generalmente ben esplorabile con l’esame ecografico. Per questo motivo, lo screening “mirato” è di importanza cruciale, in particolare per soggetti che vengono considerati a rischio: soggetti oltre i 65 anni, forti fumatori o con familiarità per aneurismi».

In conclusione, afferma il medico: «Investire nella prevenzione e nella diagnosi precoce è fondamentale per ridurre la mortalità. Gli aneurismi sono una minaccia che, quando riconosciuta in tempo, possiamo trasformare da una potenziale emergenza a una condizione gestibile».