«Investire di più nel personale dipendente» 

«I medici a gettone sono uno “schiaffo” per il personale dipendente, che magari lavora da 25 anni in Pronto soccorso e ancora fa turni di notte», sottolinea Valentina Bello, dirigente sindacale Nursind dell’Aou di Cagliari. «Lo dico per esperienza, questi camici bianchi in affitto non sono altro che una scappatoia, e l’enorme quantità di denaro che si spende per l’appalto, potrebbe essere investita nel personale dipendente, che oggi scappa, perché non è valorizzato ed è costretto a fare turni insostenibili».

Purtroppo all’orizzonte si profilano difficoltà sempre maggiori: «I giovani non vogliono fare questa professione, o scelgono altre specialità o cambiano idea addirittura in corso di specializzazione, appena si rendono conto di cosa li aspetta», prosegue Bello. «Il Pronto soccorso è un ambiente molto particolare, non è un reparto come gli altri, per questo penso che si dovrebbero trovare soluzione per incentivare il personale, come un’indennità di triage».

Inoltre – aggiunge la sindacalista – il Pronto soccorso sta diventando anche un luogo pericoloso: i lunghi tempi d’attesa provocano le lamentele dei pazienti e dei familiari, e sempre più spesso sfociano in aggressioni verbali o peggio».

Secondo un'analisi dell'Associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi), ad agosto in Italia non c’è stato un solo giorno in cui un medico o un infermiere non abbia subìto una qualche forma di violenza. Nell'80% dei casi la vittima è una donna, riguardo ai luoghi, al primo posto ci sono i Pronto soccorso, al secondo gli interventi del 118, al terzo i reparti di psichiatria (cr. co.)

