Investimento su Sa Defenza 

Via libera alla riqualificazione del centro polivalente di Sa Defenza. Il Comune di Donori ha approvato il progetto esecutivo per l’efficientamento energetico dell’immobile situato a 100 metri di distanza dalla chiesa campestre della Madonna della Difesa. La struttura è realizzata con materiali e tipologie architettoniche in sintonia con quelli della chiesa e della tradizione (casa campidanese a corte).

L’intervento prevede la sostituzione di tutti gli infissi esterni in legno ormai usurati e privi di certificazione energetica con altri a isolamento termico e dotati di vetrocamera che consentiranno una riduzione dei costi della bolletta elettrica e la migliore fruibilità dei locali da utilizzare per iniziative sociali e culturali. Per il progetto di riqualificazione, redatto dall’architetto Giulia Collu, il Comune ha ottenuto un finanziamento di 50mila euro dai fondi del Pnrr. (c. z.)

