Investimento milionario sullo stadio 

Uta, il nuovo anno inizia con i lavori di riqualificazione del campo polisportivo “Gigi Riva”. La struttura sarà dotata di una club house, nuovi camminamenti, verrà sistemata la tribuna coperta, riorganizzati gli spazi esterni e gli spogliatoi. L’opera, finanziata con un milione e cinquecentomila euro di fondi del Pnrr e del Piano urbano integrato della Città metropolitana di Cagliari, fa seguito a un primo finanziamento ottenuto con il Patto per il Sud, grazie al quale fu realizzato il nuovo tappeto in erba sintetica, la copertura dello Skate Park, la riqualificazione della pista d’atletica e un importante intervento di efficientamento energetico.

«Grazie a questi interventi di riqualificazione degli impianti sportivi abbiamo assistito alla rinascita di tanti sport, praticati da cittadini di tutte le età – commenta Giacomo Porcu, sindaco del paese – Lo dimostrano gli atleti che praticano il calcio, un centinaio, che vanno dalla categoria “Pulcino”, all’over 43, passando per le due prime squadre della Promozione e terza categoria, nate dopo tanti anni di assenza dai campionati federali – conclude - Continueremo a investire negli impianti perché lo sport è fondamentale per far crescere nel modo migliore la nostra comunità». L’assessore allo Sport Andrea Onali aggiunge: «Tra tutte le importanti opere previste, quello di maggior rilievo sarà l'intervento sulle tribune, con l’abbattimento delle barriere architettoniche».

