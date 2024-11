Investimento da 450mila euro per due aree camper: una in città e l’altra a Nebida 

Novità in arrivo per i camperisti che desiderano trascorrere un po’ di tempo a Nebida e a Iglesias.

Prenderà il via a breve un progetto finalizzato alla realizzazione di un’area camper all’ingresso della frazione di Nebida, a pochi passi dalla passeggiata mineraria. Verranno realizzate dodici postazioni per i camper, con tutti i servizi utili e necessari. Il costo dell’intervento è di 50mila euro ed è coperto da un finanziamento regionale.

L’amministrazione comunale, nel frattempo, ha partecipato a un bando ministeriale per realizzare un’ampia area camper anche a Iglesias; il finanziamento in questo caso è di 400mila euro. La zona individuata per la realizzazione dell’area attrezzata per la sosta dei camper è quella tra la rotonda di viale Villa di Chiesa, il ponte di via Melissa Bassi e la ferrovia.

«Gli interventi da realizzare – sottolinea l’assessora all’Urbanistica e al paesaggio, Giorgia Cherchi – sono molto importanti perché rispondono a una domanda crescente di un tipologia di turismo in aumento costante. La finalità è creare e riqualificare aree attrezzate di sosta temporanea a fini turistici e valorizzare il turismo all'aria aperta».

Lo sviluppo di un turismo di prossimità ecosostenibile per una città più accogliente e funzionale e una comunità più ospitale.

