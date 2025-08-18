VaiOnline
San Vito.
19 agosto 2025 alle 00:33

Investimento da 10 milioni per le opere del Comune 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dieci milioni di euro in opere pubbliche negli ultimi due anni. È il programma di investimento che sta portando avanti il Comune di San Vito grazie anche a fondi regionali e comunitari. Lavori conclusi, altri in fase di progettazione, altri ancora in corso d’opera. Tra i principali la ristrutturazione degli edifici scolastici, il miglioramento della viabilità, la messa in sicurezza degli alvei dei fiumi. Consistente l’investimento sull’impianto sportivo comunale con interventi già eseguiti per 482mila euro, opere complementari (137mila euro) e ulteriori lavori in programma per un totale di oltre un milione. Sul versante progettazioni spicca la casa anziani a San Priamo (2,5 milioni). «Sono interventi – sottolinea il sindaco Marco Antonio Siddi – che guardano alla sicurezza, alla qualità della vita e alla valorizzazione del territorio».

Di diverso avviso l’opposizione. «Molto fumo e niente arrosto – taglia corto il capogruppo Alberto Cuccu – e cioè tanti annunci e pochi risultati concreti». Cuccu cita, ad esempio, la casa anziani. «Se ne parla da anni ma ad oggi risulta solo una delle tante promesse non mantenute». Nota positiva, invece, per i lavori in località Genna Ureu: «Come più volte da noi richiesto e dopo anni di proteste dei cittadini – aggiunge – è stata sistemata l’arteria interna dell’area verde». In ogni caso «speriamo – conclude Cuccu – che almeno qualche progetto venga portato a termine con benefici reali per la comunità». ( g. a. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il vertice

Meloni, spiragli di luce: «Inizia una nuova fase»

La premier durante il meeting sottolinea: «Stiamo uniti, non esistono soluzioni facili» 
Cronaca

Olbia, morto col taser: indagati i carabinieri Nuovo caso a Genova

Inchiesta della Procura di Tempio, ipotesi di omicidio colposo 
Andrea Busia
1936-2025

L’ultimo saluto a Baudo tra centinaia di rose rosse

Nella camera ardente al Teatro delle Vittorie una lunga processione di vip e gente comune 
Personaggi

Marisa, regina di stile: nella vita ci vuole disciplina

L’estate della Berenson a Porto Cervo: non vivo nel passato, io un’icona? Quelli sono oggetti sacri 
Enrico Pilia
Maltempo

Una grandinata si abbatte sull’Ogliastra

Chicchi grandi come noci a Ussassai, alberi sradicati nel Campidano 
Napoli

Ucciso dal figlio della compagna

La vittima è un ispettore di polizia: il 21enne arrestato dopo una breve fuga 