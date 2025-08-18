Investimento da 10 milioni per le opere del Comune 

Dieci milioni di euro in opere pubbliche negli ultimi due anni. È il programma di investimento che sta portando avanti il Comune di San Vito grazie anche a fondi regionali e comunitari. Lavori conclusi, altri in fase di progettazione, altri ancora in corso d’opera. Tra i principali la ristrutturazione degli edifici scolastici, il miglioramento della viabilità, la messa in sicurezza degli alvei dei fiumi. Consistente l’investimento sull’impianto sportivo comunale con interventi già eseguiti per 482mila euro, opere complementari (137mila euro) e ulteriori lavori in programma per un totale di oltre un milione. Sul versante progettazioni spicca la casa anziani a San Priamo (2,5 milioni). «Sono interventi – sottolinea il sindaco Marco Antonio Siddi – che guardano alla sicurezza, alla qualità della vita e alla valorizzazione del territorio».

Di diverso avviso l’opposizione. «Molto fumo e niente arrosto – taglia corto il capogruppo Alberto Cuccu – e cioè tanti annunci e pochi risultati concreti». Cuccu cita, ad esempio, la casa anziani. «Se ne parla da anni ma ad oggi risulta solo una delle tante promesse non mantenute». Nota positiva, invece, per i lavori in località Genna Ureu: «Come più volte da noi richiesto e dopo anni di proteste dei cittadini – aggiunge – è stata sistemata l’arteria interna dell’area verde». In ogni caso «speriamo – conclude Cuccu – che almeno qualche progetto venga portato a termine con benefici reali per la comunità». ( g. a. )

