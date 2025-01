”Investimenti sostenibili 4.0”, al Sud arrivano 300 milioni  

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy investe nel Sud in trasformazione ecologica e digitale. Per micro, piccole e medie imprese è stato stanziato un fondo da 300.488.426,61 euro, destinato alle aziende di Sardegna, Basilicata, Calabria, Campagnia, Molise, Sicilia e Puglia.

Ad annunciarlo è stato lo stesso titolare del Mimit, Adolfo Urso, che ieri ha adottato il decreto “Investimenti sostenibili 4.0”, a supporto anche di competitività e crescita sostenibile. per entrare nella ripartizione delle risorse, ciascuna impresa dovrà spendere tra i 750mila euro e i 5 milioni di euro. I soldi dovranno essere utilizzati per l’acquisto di macchinari, impianti e nuove attrezzature, ma anche opere murarie, programmi informatici, certificazioni ambientali e servizi di consulenza specialistica.

Stando al decreto, con il fondo del Mimit i sussidi concessi potranno coprire sino al 75 per cento dei costi sostenuti e verranno erogati nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, senza operare alcuna distinzione in funzione della dimensione d’impresa. Per l’accesso e la concessione ai finanziamenti, si procederà mediante procedura valutativa con procedimento a sportello, spiegano dal ministero. Tra le regole da rispettare anche il fatto che gli investimenti dovranno contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali, in modo da rendere i processi produttivi sostenibili e circolari.

RIPRODUZIONE RISERVATA