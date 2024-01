Investimenti per 126 milioni nell’area Zes del Cipnes 

Valgono 126 milioni gli investimenti programmati nell’area Zes di OIbia, una cifra che viene subito dopo quella di Cagliari e che è un ulteriore segno della vivacità economica del distretto produttivo del Cipnes Gallura: il dato è contenuto nel bilancio tracciato dal commissario straordinario della Zes Sardegna a fine mandato. Dal primo gennaio infatti la Zes Sardegna sarà sostituita dalla Zes unica del Mezzogiorno.

«I 150 ettari di Olbia – si legge sul sito del Cipnes – rappresentano poco più del 5 per cento delle aree Zes della Sardegna e hanno attirato investimenti per 126 milioni, pari al 19 per cento del totale sardo». E del resto due tra i settori che hanno attirato i maggiori investimenti nell’isola – logistica e nautica – sono anche i più presenti nell’area industriale del Cipnes». Tra i principali progetti il Consorzio gallurese segnala la costruzione del nuovo stabilimento del Gruppo Nieddu per la logistica, nella nautica gli investimenti di M.G.C. yacht service, di Bintarf e il Marine Center del gruppo Sno nell’ex Palmera, in fase di valutazione di impatto ambientale.

Importante funzione di sostegno al futuro sviluppo gli investimenti attraverso il polo UniOlbia su ricerca e formazione con le due Università isolane, quella di Cagliari col corso di Ingegneria Nautica e quella di Sassari col Dipartimento di Innovazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA