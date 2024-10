Investimenti online: truffe milionarie 

L’ultima denuncia, ricevuta una settimana fa dagli investigatori del centro operativo della Polizia Postale della Sardegna, racconta di un raggiro a cinque zeri: un imprenditore, convinto di investire i suoi risparmi in azioni e titoli online e attirato dall’ipotesi di portare a casa interessi elevati, ha visto sparire nel nulla 500 mila euro. È solo l’ultimo caso arrivato negli uffici degli agenti della Postale, impegnati quotidianamente con episodi di “falso trading online”, la truffa informatica sulle attività di compravendita di azioni e titoli finanziari in rete. Un fenomeno in forte espansione su cui sta investendo molto la criminalità organizzata. E che fa numerose vittime in tutta Italia. E in Sardegna le cose non vanno certamente meglio.

I numeri

Soltanto l’anno scorso, la Polizia Postale ha ricevuto, in tutto il territorio italiano, oltre 3.400 denunce di truffe legate alle false proposte di investimenti online. Un dato in crescita del 12 per cento rispetto all’anno precedente. Sono stati così portati via 111 milioni di euro. Nell’Isola il quadro è in linea con quanto accade nel territorio nazionale. Le denunce in un anno sono molto numerose e nel 2023 sono stati gettati al vento più di dieci milioni di euro. I centri più colpiti sono Cagliari e Nuoro, seguiti da Sassari e Oristano. E le cifre purtroppo sono in aumento. Non c’è soltanto il caso dei 500 mila euro della scorsa settimana. Gli investimenti online rubati da vere e proprie organizzazioni criminali, con basi operative fuori dai confini italiani, sono sempre più cospicui. Per questo l’appello, anche nell’Isola, è quello di prestare la massima attenzione.

I raggiri

Come ricostruito dagli esperti della Polizia Postale, «i falsi investimenti finanziari vengono pubblicizzati con messaggi capaci di indurre gli utenti del Web a fidarsi di proposte ingannevoli, grazie all’uso illecito di marchi e loghi di importanti aziende». Insomma le pubblicità sembrano essere vere e «riproducono voce e aspetto di amministratori delegati, politici, personalità amate dal pubblico a cui vengono attribuite parole mai dette al fine di promuovere l’offerta». Così la vittima viene agganciata al telefono o sui social. Poi si passa all’opera di convincimento di falsi broker. E si inizia con piccole somme. Attraverso finti siti Web, che però riproducono quelli veri, si simulano guadagni inesistenti e il cliente effettua altri versamenti anche per presunti “costi di sblocco” per recuperare il capitale investito. Ma le vittime purtroppo non riescono più a riavere indietro nemmeno un euro.

La prevenzione

Per questo dalla Polizia Postale ribadiscono alcuni consigli fondamentali. «Non credere alla promessa di guadagni fuori mercato e non condividere dati personali, bancari, credenziali di accesso con presunti agenti finanziari». Inoltre bisogna sempre «verifica l’attendibilità di chi propone l’investimento, visitando i siti della Consob e della Banca D’Italia. Usare sempre piattaforme ufficiali evitando di cliccare su banner pubblicitari». In caso di dubbi rivolgersi sempre alla Polizia Postale anche tramite il sito www.commissariatodips.it. Tutti possono essere tutelati.

