07 ottobre 2025 alle 00:32

Investimenti, il Papa ridimensiona lo Ior 

CITTÀ DEL VATICANO. Compie un altro passo dopo la riforma di velluto della Curia avviata da Leone dopo aver ascoltato i cardinali nelle congregazioni pre conclave. Nel mirino alcune scelte dell’ultimo scorcio di pontificato di Francesco non del tutto condivise tra i porporati, come il grande potere concesso allo Ior. Con la Lettera apostolica pubblicata ieri, “Coniuncta Cura”, pubblicato oggi, Prevost riscrive le norme interne sugli investimenti finanziari togliendo l’esclusività allo Ior. «Nel determinare le attività di investimento finanziario della Santa Sede - si legge - l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica generalmente fa effettivo uso della struttura organizzativa interna dello Ior, a meno che gli organi competenti, come stabilito dagli statuti del Comitato per gli Investimenti, non ritengano più efficiente o conveniente il ricorso a intermediari finanziari stabiliti in altri Stati». Sullo sfondo c’è la vicenda degli investimenti nel palazzo di Sloane Avenue a Londra, che hanno originato un processo giunto al secondo grado con il cardinale Angelo Becciu come principale imputato. Di fatto, se Leone da un lato conferma la visione di Francesco per cui l’Apsa ha il ruolo principale nell’economia vaticana, dall’altro risponde alle istanze venute dal Conclave e ricalibra il perimetro di azione dei vari enti.

