Investimenti e sicurezza, il futuro della Saras piace ai sindacati 

L’aggiornamento sui programmi di medio-lungo termine della Saras/Sarlux ha fugato le preoccupazioni delle organizzazioni sindacali su risorse, manutenzioni e investimenti. È quanto emerso in un confronto tra la direzione Saras/ Sarlux, le Rsu e i segretari territoriali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil: «Il nostro obiettivo, che ci auguriamo sia anche quello aziendale - hanno detto Giampiero Manca (Filctem), Marco Nappi (Femca) e Carla Meloni (Uiltec) - deve essere quello garantire le retribuzioni erogate in questi decenni, mantenere i livelli occupazionali e gli standard di sicurezza, governando i cambiamenti della transizione energetica».

Il tema è stato oggetto del confronto nel quale il Deputy Ceo di Saras, Franco Balsamo, ha illustrato i progetti in cantiere e garantito che la raffineria investirà le risorse per mantenere standard di efficienza e produttività in linea con gli anni precedenti.

