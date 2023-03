Investimenti con truffa, rinviato a giudizio il consulente finanziario 

È stati rinviato a giudizio per truffa e autoriciclaggio il consulente finanziario Matteo Pilato, 35 anni, finito al centro di un’indagine della Procura a seguito della denuncia di alcuni investitori che sarebbero stati raggirati. Secondo l’accusa avrebbe promesso profitti da capogiro, consegnendo anche alle presunte vittime un tablet con un software (ritenuto fittizio e programmato ad arte dell’imputato) sul quale seguire la maturazione degli interessi. In realtà – almeno secondo quanto sostiene la pm Nicoletta Mari – avrebbe sottratto buona parte dei soldi investiti, utilizzandoli per pagare le proprie spese.

Ad accogliere ieri mattina la richiesta di rinvio a giudizio della Procura è stata la giudice Elisabetta Patrito che ha fissato l’avvio del processo al 12 maggio davanti al Tribunale collegiale di Cagliari. Le presunte vittime del consulente finanziario sarebbero state la gioielliera 88ene Maria Cossu di Tempio Pausania, e una coppia cagliaritana. I reati sarebbero stati commessi, in ipotesi, tra il 2015 e il 2019 per un totale di circa 1,2 milioni di euro ottenuti illecitamente. L’inchiesta era stata avviata dopo l’arrivo di tre denunce. Tra queste quella della commerciante gallurese: Pilato l’avrebbe convinta a investire 420mila euro in prodotti finanziari promettendo interessi elevati, ma dopo un buon avvio (con introiti di 2mila euro al mese) l’afflusso di denaro si era interrotto. Non solo: il consulente avrebbe spinto la donna a vendere un immobile in via Sonnino a Cagliari senza mai farle avere il milione di euro ottenuto dalla cessione e, infine, usufruito di dazioni in contanti per circa 20mila euro. La coppia a sua volta tra il 2015 e il 2016 aveva affidato al 34enne cagliaritano oltre 800mila euro: denaro da investire, da usare per comprare un edificio in viale Marconi che Pilato aveva assicurato essere nella sua disponibilità. La rendita promessa non sarebbe arrivata. L’imputato è difeso dall’avvocato Francesco Atzeni, mentre in giudizio si è costituita solo la gioielliera Maria Cossu con il legale Alberto Piccinnu. (fr.pi.)

