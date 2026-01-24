Investimenti con fondi Ue nel mirino della Procura europea 

Olbia e il nord est dell’Isola osservati speciali della Procura europea (European Public Prosecutor's Office, EPPO). I pm dell’Unione Europea stanno mostrando un interesse particolare per la realtà economica della città gallurese con il monitoraggio di operazioni imprenditoriali (ma anche interventi pubblici) sostenuti con fondi Ue. Non c’è soltanto l’inchiesta che, nei giorni scorsi, ha portato al sequestro di liquidità e immobili per una presunta frode legata alla realizzazione di un chiosco in un spiaggia maddalenina. L’attività condotta anche attraverso organismi di controllo territoriale e polizia giudiziaria, riguarda i sostegni Ue all’agricoltura, gli interventi di realizzazione e ammodernamento di impianti industriale e anche progetti di promozione turistica (attività di formazione e informazione per lo sviluppo del turismo). Ma c’è anche il lavoro sulle frodi transfrontaliere in materia di Iva e le frodi doganali. I magistrati delegati per il territorio italiano hanno già avuto incontri con i vertici della Guardia di Finanza a Cagliari. Un discorso molto delicato e riservato riguarda la presenza di operatori e investitori internazionali nel territorio di Olbia e Arzachena. La Procura europea, per quanto di sua competenza, sta operando nel nord est su diversi fronti.

