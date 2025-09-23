«Investiamo sulla sicurezza nelle strade» 

Riduzione del traffico, riqualificazione urbana e potenziamento del trasporto pubblico diminuiscono il numero di incidenti stradali. Sono i temi trattati dal sindaco Massimo Zedda durante il convegno sulla mobilità organizzato del Crp.

«Mobilità sostenibile e condivisa, percorsi ciclopedonali e riqualificazione urbana, potenziamento del trasporto pubblico locale (anche per arginare i costi della sanità), prevenzione, manutenzione e sicurezza stradale: sono i punti cardine della nostra idea di città», ha detto il sindaco. «In occasione della Settimana europea della mobilità, ho partecipato al convegno “Mobilità verso tutti. Verso città accessibili, inclusive e sostenibili” organizzato dal Centro regionale di programmazione. Bisogna intervenire – ha precisato Zedda - sulle condizioni drammatiche in cui versano le nostre strade. L’ampliamento della Città metropolitana ci porterà a una gestione rinnovata del patrimonio comune anche in questo senso».

