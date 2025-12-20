VaiOnline
Economia.
21 dicembre 2025 alle 00:31

«Investiamo per accogliere le imprese» 

Quattro milioni a 13 Comuni per migliorare le aree degli insediamenti produttivi 

Sono tredici i Comuni dell’Oristanese che incasseranno complessivamente 4 milioni e centomila euro per migliorare le infrastrutture dei Piani per gli insediamenti produttivi. Investimenti che permetteranno di completare opere attese da anni e rendere più funzionali zone strategiche per artigiani e piccole imprese.

Comuni e fondi

La graduatoria stilata dall’assessorato regionale dell’Industria premia i Comuni di Nurachi (533mila euro), Ales (250mila), Mogoro (210mila), Sini (262mila), Santa Giusta (375mila), Siamaggiore (300mila), Scano Montiferro (375mila), Masullas (360mila), Gonnosnò (600mila), Senis (635 mila), Paulilatino (985mila), San Nicolò d’Arcidano (600mila) e Terralba (948mila).

La cifra più alta

Paulilatino, con 985mila euro, è il Comune che riceve una delle cifre più alte dell’intera graduatoria. Il sindaco, Domenico Gallus, evidenzia la portata dell’intervento in un’area a due passi dalla Statale 131 e in grado di attrarre nuovi investitori. «Queste risorse sono fondamentali perché le aree produttive funzionano se diventano poli condivisi, capaci di generare economia e collaborazione. In un momento in cui lo spopolamento avanza, investire su lavoro e imprese è l’unica strada per trattenere le famiglie e costruire un futuro possibile».

La soddisfazione

Poco meno di un milione anche al Comune di Terralba con il vicesindaco Andrea Grussu che sottolinea: «Per noi è un passaggio fondamentale. Da anni lavoriamo per rendere l’area Pip un polo attrattivo per nuove attività, ma senza infrastrutture adeguate è impossibile fare il salto di qualità. Questo finanziamento ci permette di completare opere essenziali e di offrire alle imprese un contesto competitivo, moderno e pronto ad accogliere investimenti. È una risposta concreta alla domanda di sviluppo che arriva dal territorio».

«Sostegno fondamentale»

Anche Mogoro, beneficiaria di un cospicuo finanziamento guarda al futuro con rinnovato ottimismo. Il sindaco, Donato Cau, sottolinea come il «sostegno regionale rappresenti un segnale importante per i piccoli Comuni. Queste risorse verranno utilizzate per rendere il contesto sempre più rispondente agli stati di bisogno degli artigiani. Quindi destinate alla sistemazione di strade, cunette, caditoie e quanto di più utile al ripristino degli standard di sicurezza».

