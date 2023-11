Investì un pensionato, patteggia 7 mesi 

Sette mesi patteggiati per la morte di Antonio Congiu, 85 anni, di Iglesias, travolto mentre attraversava le strisce nel febbraio 2021. Luciano Farci, 58 anni di Fluminimaggiore, ha chiuso ieri mattina il procedimento penale per omicidio stradale concordando una pena davanti al giudice Roberto Cau che ha anche deciso di sospendere la patente per un anno.

L’incidente

Dopo l’incidente, avvenuto alle 7.35 del mattino in corso Cristoforo Colombo, la sostituta procuratrice Rossana Allieri aveva chiesto al consulente Paolo Marcialis di ricostruire l’accaduto. Alle operazioni peritali ha partecipato anche l’ingegner Stefano Ferrigno, nominato dall’avvocato Marcello Serra e dallo Studio3A, la società specializzata in risarcimenti a cui si è rivolta la famiglia della vittima. Stando alla ricostruzione della tragedia, l’anziano - che godeva comunque di ottima salute - quella mattina era uscito per fare la spesa e comprare il pane. Gli esperti hanno accertato che Antonio Congiu si trovava perfettamente negli attraversamenti pedonali e aveva già aveva già ampiamente cominciato l’attraversamento di una delle due corsie, quando è stato colpito dall’auto. Il conducente, secondo la Procura, avrebbe visto il pedone con grave ritardo.

La vittima

L’anziano è stato così falciato e ha riportato gravissime ferite, dopo essere rimbalzato sul cofano sbattendo violentemente la testa sul parabrezza. Trasportato in ambulanza in gravi condizioni, in codice rosso, all’ospedale “Brotzu”, l’85enne è deceduto nella stessa serata per le lesioni. Antonio Congiu aveva lavorato per tutta la vita come operaio all’ex Alumix nel polo industriale di Portovesme, ed era in pensione dal 1993. Nel giugno 2015 aveva perduto l’amata moglie ma non si era lasciato andare né perso d’animo ed era ancora il perno della famiglia, una presenza forte per i tre figli, Maria Laura, Roberto e Maurizio. Ieri mattina, dopo aver concordato con la pm Allieri una pena di 7 mesi con la condizionale, l’avvocato difensore Alberto Cocco Ortu ha assistito l’automobilista di Fluminimaggiore davanti al giudice Roberto Cau che ha dato il via libera all’accordo leggendo la sentenza.

