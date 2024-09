«Investì per uccidere»: arrestato 

Parlava al telefono Mario Masala, non sapeva che i poliziotti della Squadra Mobile di Sassari e della Polstrada di Olbia lo stessero ascoltando. E lui (40 anni, sassarese) secondo la pm Milena Aucone, riferendosi al decesso del pensionato Tonino Pirastru, avrebbe detto delle cose che non sono compatibili con lo stato d’animo affranto di una persona che ne ha ucciso un’altra per sbaglio. Masala si sarebbe lasciato andare a dei commenti che, stando a indiscrezioni, assomiglierebbero a un “se l’è cercata”. Sarebbe questo uno degli elementi, in mano alla Procura di Tempio, che ha portato all’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Masala, accusato di omicidio volontario. L’uomo ieri mattina è stato accompagnato nel penitenziario di Bancali dal personale della Polizia Stradale di Olbia e del Comando Provinciale di Sassari. Secondo il gip del Tribunale di Tempio, che ha accolto la tesi della pm, ora ci sono gli elementi che giustificano l’arresto e il carcere. Mario Masala la mattina del 3 luglio scorso, a Liscia di Vacca, avrebbe improvvisamente girato il volante del suo furgone per investire Tonino Pirastru (78 anni), il suo vicino di casa e da mesi “nemico” giurato. Il pensionato, quindi, non è morto a causa di un incidente stradale, ma, secondo gli investigatori, schiacciato dal furgone dell’uomo che non sopportava più i suoi “blitz” nel residence di Liscia di Vacca.

Il movente

L’ipotesi dell’omicidio volontario per i fatti del 3 luglio è stata formulata trascorsa qualche ora dalla morte di Pirastru. Il tempo necessario per mettere insieme i pezzi di una “faida” condominiale nel cuore della Costa Smeralda. Gli agenti della Polstrada (coordinati dai dirigenti Inti Piras e Andrea Piras) hanno subito di quel cancelletto posizionato da Pirastru, che impediva a Masala di entrare nel locale caldaia del piccolo complesso nel viale Giovanni Maria Orecchioni. E poi è spuntato un intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Olbia, per placare gli animi dei due (aprile 2024) e diverse denunce. Ma il quadro non era ancora sufficiente per una misura cautelare, secondo la pm Aucone.

La svolta

Le indagini si sono arricchite di nuovi dati, grazie alle intercettazioni affidate ai poliziotti della Squadra Mobile (guidati dal dirigente Davide Melca). Ma ci sarebbe anche la testimonianza di una ragazzina di 15 anni e i risultati di una consulenza sulla manovra di Masala. Oggi l’uomo, difeso dagli avvocati Giancarlo Frongia e Domenica Gala, sarà sentito dal gip. La famiglia della vittima è assistita da Elias Vacca ed Ezia Orecchioni.

