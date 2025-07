Investì il vicino di casa, il pm chiede sedici anni 

La pm Milena Aucone non ha dubbi, la sua requisitoria ha un unico significato: la mattina del 4 luglio dell’anno scorso Mario Masala ha puntato con il suo furgone il vicino di casa, Tonino Pirastru, e ha premuto il piede sull’acceleratore con la volontà e l’obiettivo inequivocabili di investirlo. La magistrata ha chiesto la condanna di Masala (sassarese, nato nel 1985) a sedici anni di carcere per il reato di omicidio volontario. A distanza di un anno esatto dal delitto di Liscia di Vacca (Porto Cervo), la pm ha tirato le somme dell’indagine della Polizia Stradale. Una inchiesta che inizialmente sembrava quella di un incidente, di un fatto accidentale. Ma nel giro di qualche ora, il quadro cambiò completamente, con la conferma dei pesanti litigi tra Masala e il pensionato di 76 anni. Prima delle richieste della pm ha parlato lo stesso Masala: «Non volevo uccidere Tonino Pirastru, con il mio furgone ho puntato la motocicletta, non lui. L’ho fatto perché volevo avere un confronto con lui, non per ammazzarlo». L’imputato ha respinto l’accusa di avere deliberatamente investito il suo vicino di casa ed è stato il momento più importante del processo, celebrato con il rito abbreviato. L’uomo ha detto: «C’erano problemi con Pirastru per i bambini, i cani e per uno spazio comune». Pirastru collocava un cancello per impedire l’accesso a un passaggio comune. Masala però ha escluso di avere voluto uccidere il pensionato. Il 15 luglio parleranno le parti civili, Ezia Orecchioni e Elias Vacca e le difese, Giancarlo Frongia e Nicola Satta.

RIPRODUZIONE RISERVATA