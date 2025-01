Investì il rivale in amore la notte di Natale: arrestato dai carabinieri 

Un operaio del posto, Marco Sulas, di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri e finito in carcere, con l'accusa di tentato omicidio. La misura è stata disposta dal gip del tribunale di Oristano. L'uomo, la notte di Natale, mentre era in corso la festa in piazza, avrebbe cercato di uccidere il suo rivale in amore, l'operaio Giuseppe Boi, investendolo con l’auto, proprio davanti alla chiesa parrocchiale, in centro. Da una settimana è all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove era stato ricoverato in codice rosso, con fratture gravi. All’ospedale è stato anche sottoposto a un delicato intervento, e rischia di rimanere invalido. Teatro della tragedia è stata la chiesa parrocchiale, al centro del paese. L'alterco è nato però in piazza, vicino alla sede della Pro Loco. Giuseppe Boi, come numerosi suoi compaesani ha voluto festeggiare la notte di Natale in piazza, assieme alla sua fidanzata. Secondo la ricostruzione degli inquirenti e di vari testimoni, la donna sarebbe stata presa di mira dal suo ex fidanzato, Marco Sulas, il quale avrebbe cercato di importunarla con frasi pesanti, rivolte anche all'attuale fidanzato. Giuseppe Boi, per evitare che la situazione degenerasse, a tarda ora avrebbe accompagnato la sua fidanzata a casa sua. Dopo aver parcheggiato l’auto, si stava recando nuovamente in piazza, a piedi, per concludere con gli amici la notte di festa. Proprio vicino alla chiesa, all'improvviso è spuntata un’auto che lo ha investito, scaraventandolo contro il muro della chiesa. L'investitore si è poi allontanato indisturbato.

I carabinieri di Bolotana e di Ottana, hanno avviato immediatamente le indagini. In poco tempo è stata fatta luce sul movimentato episodio. (f. o.)

