Investì il piccolo Daniele,  agli arresti domiciliari dopo l’ultima denuncia 

È andato a firmare, come faceva tre volte alla settimana, nella caserma dei carabinieri di Sant’Avendrace: Emilio Pozzolo, il 38enne accusato di aver travolto e ucciso un anno fa il piccolo Daniele Ulver di 15 mesi in via Cadello, ieri ha ricevuto dai militari il nuovo provvedimento degli arresti domiciliari. La sua posizione si è aggravata dopo l’episodio di cinque giorni fa: nonostante fosse senza patente, revocata nel 2017, gli agenti della Polizia Locale lo hanno sorpreso alla guida di un suv. L’aver violato la prescrizione e aver continuato a utilizzare una vettura senza il documento di guida, ha portato la pm Ginevra Grilletti a chiedere una misura più pesante per Pozzolo, concessa dalla gip Elisabetta Patrito. Il 38enne, difeso da Patrizio Rovelli, è finito così ai domiciliari.

Pozzolo, un anno fa, dopo aver investito e ucciso il piccolo Daniele, si era allontanato con lo scooter per poi costituirsi. Non aveva la patente. Erano scattate le accuse di omicidio stradale, omissione di soccorso e guida senza patente. La scorsa settimana, nella prima udienza del processo in abbreviato condizionato, la pm Grilletti si è opposta alla richiesta di patteggiamento a 4 anni e 8 mesi: da qui l’avvio del giudizio in abbreviato. All’uomo è stato contestato che si fosse messo alla guida «in stato di alterazione psico-fisica per l’assunzione di sostanze stupefacenti», ma il tossicologo ha chiarito che le tracce di thc presenti nel sangue e nelle urine non consentono di stabilire quando abbia fumato, né tanto meno se – il primo febbraio 2022, quando investì con lo scooter sulle strisce il passeggino del bimbo sospinto dalla madre – stesse guidando sotto l’effetto della droga. (m. v.)

