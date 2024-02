Investì e uccise un’anziana: assolto 

Il conducente della Fiat Panda non ha avuto alcuna responsabilità sulla tragedia costata la vita all’82enne Emiliana Pibiri, investita il 16 agosto a Uta e morta undici giorni dopo, nel reparto di rianimazione del Brotzu. L’anziana donna era stata travolta in prossimità delle strisce pedonali, tra le vie Margherita e IV novembre. Roberto Diana, l’infermiere che quel giorno guidava la piccola utilitaria, è stato assolto dall’accusa di omicidio stradale dal giudice del Tribunale di Cagliari, Federico Loche, perché «il fatto non costituisce reato».

Il processo

Molto noto in città perché lavora all’ospedale Santissima Trinità e all’Istituto Madonna di Fatima a Settimo San Pietro, facendo anche i prelievi a domicilio, l’infermiere – difeso dall’avvocato Fabrizio Bellisai – era finito sotto processo al termine dell’inchiesta condotta dalla pm Liliana Ledda. Dopo essere stata investita, Emiliana Pibiri aveva riportato fratture e lesioni multiple: trasportata da un’ambulanza del 118 in codice rosso all’ospedale, era arrivata ormai in coma e non si era più risvegliata. Aveva lasciato due figli, Paolo e Gabriella, mentre il terzo figlio, Marcello, per un tragico destino era morto anche lui anni prima in seguito a un incidente stradale. Roberto Diana, stando a quanto ricostruito nel dibattimento, si trovava alla guida dell’auto con la moglie e la madre. Stavano percorrendo via IV Novembre, una strada a senso unico, orientata ad Ovest, e avrebbe avuto il sole in faccia. Per il consulente della Procura la sua responsabilità sarebbe consistita nel non aver evitato il pedone (che attraversava a due metri e mezzo dalle strisce pedonali) nonostante viaggiasse a 30 chilometri orari.

La difesa

L’esperto della difesa, Salvatore Forma, ha sostenuto invece che non avrebbe potuto in alcun modo evitare l’impatto. L’anziana, infatti, avrebbe attraversato da destra a sinistra, indietreggiando (per scendere dal marciapiede), ossia dando le spalle alla carreggiata. Vedendola così, di schiena alla strada, l’infermiere si sarebbe convinto che avesse già attraversato. Una ricostruzione sposata anche dal giudice che l’ha assolto. «Per il mio assistito», ha commentato il difensore, «è la fine di un incubo lungo 4 anni e mezzo».

RIPRODUZIONE RISERVATA