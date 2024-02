Investì e uccise un pensionato, il pm chiede 8 mesi 

+Il 24 ottobre del 2018, mentre transitava in viale del lavoro a Nuoro alla guida della sua Volkswagen Passat aveva investito un anziano di Ollolai, Pietro Ladu, di 89 anni, che stava attraversando la carreggiata fuori dalle strisce pedonali. L’uomo, ricoverato in ospedale, morì poco dopo. L’autista, Massimiliano Carta di Bono, difeso dagli avvocati Gavino Calzoni e Athos Valori, non avrebbe utilizzato quell’obbligo di attenzione che il codice della strada impone al conducente «che deve prevedere l’imprudenza di bambini e anziani» ha sottolineato l'accusa rappresentata dal sostituto procuratore Riccardo Belfiori, che ha sollecitato una condanna a otto mesi per Carta, accusato di omicidio stradale.

L’auto di Carta viaggiava ad una velocità ridottissima, 26 chilometri all’ora, e Ladu attraversò fuori dalla strisce pedonali scendendo il marciapiede tra due auto. Alla scena assistette anche l’ex comandante della stazione dei carabinieri di Mamoiada. Per l’accusa la sua testimonianza ha dimostrato che l’uomo era visibile. Per la difesa però, rimane l’incertezza della visibilità e del punto dell’impatto. Insomma l’anziano attraversò proprio quando arrivava l’auto l’impatto sarebbe stato inevitabile.

