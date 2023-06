Investì e uccise un operatore del mercato ittico: patteggia due anni  

Si è chiuso con un patteggiamento a 2 anni con la condizionale il procedimento penale per omicidio stradale legato alla morte del 50enne Pierpaolo Muscas, l’operatore del mercato ittico travolto e ucciso da un’auto il 25 agosto 2021 in via Riva di Ponente.

Ieri mattina, davanti al giudice del Tribunale Luca Melis, l’avvocato Ignazio Ballai – difensore del conducente quartese, Claudio Carcangiu, 30 anni – ha chiuso l’accordo con il pubblico ministero, reso possibile anche dal fatto che l’assicurazione ha risarcito i familiari della vittima. L’accordo è poi stato ritenuto congruo dal giudice. Ad assistere in sede civile i parenti del pescatore deceduto c’era, invece, l’avvocato Nicola Ballicu.

L’operatore del mercato ittico era stato travolto e ucciso nei pressi di viale La Playa da una Golf che si era subito fermata a prestare soccorso. L’auto era stata sequestrata e la Polizia Locale aveva trasmesso gli atti in Procura che aveva poi contestato l’omicidio stradale con l’aggravante del fatto che il conducente era risultato positivo, se pur di poco, all’alcoltest. L’incidente era avvenuto alle 5 del mattino: i soccorsi furono immediati ma per il 50enne non c'era stato più nulla da fare.

