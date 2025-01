Investì e uccise un connazionale: nigeriano condannato  

Non era un omicidio colposo con l’attenuante della provocazione e dell’eccesso colposo di legittima difesa, ma un omicidio volontario del connazionale: travolto e ucciso con l’auto dopo un litigio. Ribaltando la sentenza di primo grado, che aveva inflitto 4 anni al 42enne nigeriano Osazee Igbinoghodua, la Corte d’assise d’appello di Cagliari ha condannato a 14 anni l’imputato, ritenuto responsabile della morte di Oshomah Friday, 36enne, investito e finito contro un muro in via Pirastu a Quartu il 2 maggio 2021.

La Procura, con la pm Ginevra Grilletti, aveva ritenuto che l’investimento fosse stato un atto voluto e, per questa ragione, aveva chiesto la condanna dell’imputato a 19 anni di reclusione per omicidio volontario. Ma in primo grado i giudici avevano accolto le ricostruzioni dei difensori, gli avvocati Francesca Tribisonna e Gianfranco Sollai, che avevano sottolineato come il loro assistito fosse stato vittima di un’aggressione. Di parere diverso l’accusa e gli avvocati di parte civile Stefano Marcialis, Alessandra Pomata e Antonella Spissu. Ieri mattina la Corte di secondo grado, presieduta dal giudice Massimo Poddighe, ha ribaltato la decisione, accogliendo la ricostruzione della sostituta procuratrice Grilletti che è stata applicata per reggere l’accusa anche in Assise d’appello.

L’indagine era stata completata dai militari del nucleo operativo della Compagnia di Quartu, coordinati dal tenente Gianni Russu, che avevano arrestato il 42enne nel giro di poche ore. Scontato il ricorso delle difese in Cassazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA