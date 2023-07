Investì e uccise un bimbo: 7 anni e 4 mesi 

Alla fine è saltata l’accusa più grave, che era pure la più odiosa: quella di aver travolto e ucciso un bimbo di quindici mesi perché guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. E questo no, la giudice Elisabetta Patrito l’ha escluso al termine del processo, ma la pena che ha inflitto al conducente dello scooter non è leggera, soprattutto se si considera che è un giudizio con il rito abbreviato: sette anni e quattro mesi di reclusione per Emilio Pozzolo, di 34 anni, che il primo febbraio dell’anno scorso in via Cadello con il suo scooter travolse il passeggino dove c’era il piccolo Daniele Ulver, spinto dalla madre, uccidendolo. E poi fuggì senza nemmeno fermarsi un secondo, per poi riprendere a ragionare circa un’ora dopo e presentarsi alla Polizia stradale assieme al suo avvocato dell’epoca, al quale aveva manifestato l’intenzione di togliersi la vita.

Il dispositivo

In un processo in cui i genitori del bambino non si sono costituiti parte civile, perché ritenevano che non si dovesse concedere il rito abbreviato, la pm aveva respinto una richiesta di patteggiamento avanzata dagli avvocati Patrizio Rovelli e Fabrizio Rubiu (difensori di Pozzolo), poi è arrivata una sentenza più severa. Ma senza la guida sotto l’effetto di stupefacenti, esclusa da due consulenze durante il dibattimento. Pozzolo è stato dunque condannato a sette anni e quattro mesi, a fronte di una richiesta di sei anni da parte del pubblico ministero, Ginevra Grilletti. All’investitore sono inoltre state inflitte le sanzioni della revoca della patente e della sospensione dai pubblici uffici per tutta la durata della pena. La sentenza accontenta la difesa nella parte in cui esclude che il motociclista guidasse sotto l’effetto di stupefacenti, ma non per quanto riguarda l’entità della pena: gli avvocati Rovelli e Rubiu hanno già deciso di ricorrere in appello, nella speranza di una pena più mite.

L’incidente

Non aveva la patente, in quanto gli era stata sospesa come sanzione collegata a una precedente condanna penale, Emilio Pozzolo, il primo febbraio del 2022. Quel giorno, in sella al suo scooter, non scorse il passeggino su cui sedeva Daniele Ulver, che la madre spingeva mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Lo scooter era piombato proprio sul passeggino, travolgendolo in pieno. Il motociclista - raccontarono i testimoni, interrogati dalla Polizia locale - si voltò per controllare che cosa fosse successo, ma non si fermò e sparì dalla vista, scatenando una caccia all’uomo da parte delle forze dell’ordine. Anche nei mesi successivi, la Polizia locale l’aveva sorpreso alla guida senza patente.

Fuga e ripensamento

Un’ora più tardi, fermato lo scooter in via Codroipo, Pozzolo telefonò al suo legale di allora: «Voglio farla finita». L’avvocato Riccardo Floris lo convinse a desistere e a presentarsi con lui al comando della Polizia stradale, dove si assunse la responsabilità dell’incidente. Ieri la prima sentenza, ma la vicenda giudiziaria non è ancora conclusa.

