Investe una donna e scappa 

Poteva trasformarsi in una tragedia l’incidente avvenuto a Iglesias sabato intorno alle 20: una 64nne è stata investita da un’auto che dopo l’impatto si è data alla fuga ed è attualmente ricercata dalle forze dell’ordine.

Anna Suella è stata travolta in via Grazia Deledda, all’altezza del ristorante “Argentaria”, riportando fratture al bacino, a un femore, a una spalla, al naso. Per lei anche ferite anche a labbra e sopracciglia: ne avrà per un mesetto.

La donna era appena scesa dalla vettura del marito, parcheggiata a lato del centro culturale, vicino all’ex locale “Five”, e stava attraversando la strada per raggiungere un gruppo di amici che la attendeva di fronte al locale, mentre il marito chiudeva la macchina. «Era ormai vicina all’ingresso del supermercato adiacente al ristorante – racconta Manuela Tocco, amica della vittima e testimone dell’incidente – quando, da via Pintus, è arrivata una Lancia Ypsilon bianca, a tutta velocità. L’auto ha attraversato una pozzanghera, provocando uno schizzo enorme che probabilmente ha impedito al conducente di vedere chiaramente la strada e l’auto ha finito per investire la signora, colpendola sul lato destro».

L’impatto è stato violento: Suella, che aveva già una protesi all’anca, è stata scaraventata sulla capotta dell’auto prima di cadere rovinosamente sull’asfalto, battendo il viso. La Ypsilon bianca dopo l’urto si è diretta verso i parcheggi del plesso scolastico, dove però si è fermata solo per qualche istante. «Sembrava che il conducente si stesse fermando per prestare soccorso – prosegue la testimone – ma, dopo alcuni secondi, è ripartito a tutta velocità, fuggendo».

In via Grazia Deledda sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118 che, dopo aver prestato alla donna i primi soccorsi, l’hanno trasportata all’ospedale Brotzu di Cagliari. Per adesso alla donna sono stati applicati dei punti all’altezza del naso e del sopracciglio: nei prossimi giorni dovrà sottoporsi a diversi interventi chirurgici. Nel frattempo, a Iglesias è caccia aperta alla Ypsilon bianca: i carabinieri della Stazione di Iglesias, agli ordini del luogotenente Carmine Orzelleca, stanno visionando le registrazioni delle telecamere di sicurezza attive in zona.

Sui social un appello degli amici della donna investita: “Cerchiamo chiunque abbia visto qualcosa”.

