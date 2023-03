Investe un ragazzo e scappa: bloccato 

Ha investito un giovane, ferito ma per fortuna non in modo grave, che attraversava sulla strisce pedonali, e si è allontanato da via Roma. Ma non ha fatto molta strada: dopo poche centinaia di metri il conducente dell’auto, un 53enne cagliaritano, è stato fermato da una pattuglia della Polizia Locale che ha notato la vettura viaggiare ad alta velocità. E mentre gli agenti identificavano il conducente è arrivata la segnalazione della fuga dell’auto pirata: i poliziotti avevo, senza saperlo, già risolto il caso. E sul perché abbia tentato la fuga, una risposta è arrivata dal controllo della sua patente: revocata da diversi anni. L’uomo è stato denunciato e sanzionato.

I soccorsi

Il giovane investito, un cagliaritano di 22 anni, è stato soccorso dal personale del 118. Le sue condizioni non sono sembrate particolarmente gravi: è stato accompagnato in ospedale, al Santissima Trinità con assegnato un codice giallo. I medici hanno svolto gli accertamenti per valutare se ricoverarlo per ulteriori esami. Per fortuna dunque, spavento a parte, ha riportato ferite e traumi non preoccupanti.

L’intervento

Sono stati alcuni automobilisti e le persone che si trovavano in via Roma a dare l’allarme subito dopo l’incidente. Hanno visto la vettura travolgere il giovane e non fermarsi. Anzi: il conducente ha aumentato la velocità allontanandosi verso viale Diaz. E mentre le pattuglie dell’infortunistica raggiungevano il luogo dell’investimento, i colleghi impegnati in un posto di blocco non molto lontano da via Roma hanno fermato, per caso, l’auto pirata. Il mezzo viaggiava ad alta velocità e probabilmente ha superato anche un incrocio passando quando il semaforo era rosso.