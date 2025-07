Investe un pedone e scappa: rintracciata e denunciata una 68enne 

Si sarebbe giustificata dicendo di aver sentito un rumore ma di non essersi accorta di aver investito una persona. Una 68enne di San Sperate è stata denunciata per omissione di soccorso e le è stata ritirata la patente: gli agenti della Polizia Locale, al termine delle indagini sull’investimento di un pedone (avvenuto lunedì pomeriggio in viale Sant’Avendrace, con l’allontanamento dell’auto) sono risaliti a lei grazie a una testimonianza e alle immagini di una telecamera. La vettura e la donna sono state rintracciate nella zona dopo alcune ore.

Il personale della Municipale è intervenuto poco dopo l’incidente e i soccorsi, da parte del 118, all’uomo investito, un 58enne cagliaritano, accompagnato al Santissima Trinità per le lesioni riportate. Chi era alla guida dell’auto non si è fermato nemmeno per vedere come stesse la persona ferita. Le indagini degli agenti della Sezione infortunistica sono state rapide. Un testimone ha fornito delle informazioni su modello e colore della vettura. Le immagini di un impianto di videosorveglianza privato hanno permesso poi di risalire alla targa del mezzo. Poco dopo l’auto è stata rintracciata e sono scattate le procedure a carico della 68enne. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA