Investe un disabile e fugge 

Si scontra con il veicolo condotto da un anziano disabile ma prosegue la corsa e sparisce nel nulla senza prestare soccorso.

Le ricerche

Da ieri è caccia dei vigili urbani (pure con l’ausilio della videosorveglianza pubblica e privata) a una donna che a metà mattina è stata partecipe (da chiarire dinamica e responsabilità) di un incidente stradale costato il ferimento di un pensionato disabile di 73 anni, Salvatore Garau. Su di lei incombe senza dubbio l’accusa di omissione di soccorso. E resta da stabilire, dopo l’accertamento della dinamica dello scontro, se ha violato il codice della strada. Resta il fatto, come supportato da alcuni testimoni, che la donna si è dileguata pochi istanti dopo che la sua macchina è entrata in collisione sulle strisce pedonali con la carrozzina motorizzata del pensionato: nella caduta l’uomo ha riportato una ferita alla testa, un taglio giudicato per fortuna non grave.

Lo scontro

L’incidente è avvenuto in centro alle 10.30 all’angolo fra piazza Rinascita, piazza Ciusa e via Nuoro. L’uomo aveva appena lasciato alle sue spalle il marciapiede e aveva iniziato ad attraversare la strada diretto verso la piazzetta del mercato. Grosso modo a metà del percorso il piccolo veicolo elettrico sarebbe stato investito da un’automobile bianca (chi ha assistito alla scena non ricorda il modello) condotta da una donna. La vettura proveniva da piazza Rinascita ed era diretta verso piazza Ciusa, fra i portici e il mercato. Non è chiara la modalità dell’urto ma l’unica cosa certa è che l’impatto è avvenuto e che il pensionato è rovinato sull’asfalto. Ma la macchina non ha arrestato la sua corsa: la conducente non si è fermata per prestare aiuto ed è per questo che rischia l’accusa di omissione di soccorso. I testimoni che poi hanno dato l’allarme l’hanno vista proseguire verso l’incrocio fra piazza Ciusa e le vie Lucania e San Ponziano. Sul posto vigili urbani, l’ambulanza della Solky e la medicalizzata del Sirai: chi ha aiutato l'anziano prima dell’arrivo dei soccorritori ha poi cercato di fornire elementi per gli accertamenti condotti dalla Polizia locale: «Ho notato che la macchina era bianca, poco più grande di un’utilitaria – rivela Luigi Cancedda, presente alla scena – non ricordo il modello ma, per quanto possa valere, ho fatto in tempo a prendere due numeri della targa». Anche altri testimoni hanno fornito indicazioni che potrebbero essere preziose: «Ma ovviamente – specifica il comandante della Polizia locale Andrea Usai – utilizzeremo anche le immagini degli impianti pubblici e privati di videosorveglianza in zona». Sono ad esempio in via San Ponziano, nei pressi del mercato e in piazza San Ponziano. Con la speranza che il raggio d’azione degli occhi elettronici garantisca riscontri utili. Intanto, sino a ieri sera, della donna nessuna notizia.